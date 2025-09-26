Anthropic triple ses effectifs internationaux car les modèles d'IA stimulent la croissance en dehors des États-Unis

Anthropic a déclaré vendredi qu'elle prévoyait de tripler ses effectifs internationaux ( ) et de multiplier par cinq son équipe d'intelligence artificielle appliquée cette année afin de répondre à la forte demande pour ses modèles d'intelligence artificielle Claude en dehors des États-Unis.

Près de 80 % de l'utilisation de Claude par les consommateurs se fait en dehors des États-Unis, l'utilisation par personne dans des pays comme la Corée du Sud, l'Australie et Singapour dépassant celle des États-Unis, a indiqué la société.

Anthropic, évaluée à 183 milliards de dollars et soutenue par Alphabet GOOGL.O , société mère de Google, et Amazon.com AMZN.O , s'est distinguée, en partie, en construisant des modèles d'IA qui excellent dans le codage.

Ses grands modèles de langage Claude sont largement considérés comme l'un des modèles frontières les plus puissants du marché, ce qui a permis à la société de faire passer sa clientèle commerciale mondiale de moins de 1 000 à plus de 300 000 en deux ans.

Le chiffre d'affaires de l'entreprise est passé d'environ 1 milliard de dollars au début de l'année à plus de 5 milliards de dollars au mois d'août.

La demande internationale étant le moteur de la dynamique de l'entreprise, Anthropic prévoit d'embaucher plus de 100 nouveaux postes à Dublin, Londres et Zurich.

L'entreprise prévoit également d'ouvrir son premier bureau asiatique à Tokyo, ainsi que d'autres bureaux en Europe.

L'expansion mondiale est dirigée par Chris Ciauri, qui a récemment rejoint l'entreprise en tant que directeur général de l'international à la suite de la nomination de Paul Smith au poste de directeur commercial.

"La demande mondiale pour Claude est extraordinaire - des services financiers à Londres à l'industrie manufacturière à Tokyo, les entreprises font confiance à Claude pour alimenter leurs opérations critiques", a déclaré Chris Ciauri.

En début de semaine, Microsoft MSFT.O a signé un accord avec Anthropic pour intégrer les modèles de Claude dans son assistant Copilot, marquant un changement pour le chatbot d'IA générative qui a principalement utilisé OpenAI.