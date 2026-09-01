Anthropic signe un contrat de 35 milliards de dollars dans le domaine du cloud avec Lambda, une société soutenue par Nvidia, selon le WSJ

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Anthropic a signé un accord de cloud computing d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services cloud soutenu par Nvidia NVDA.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.