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Anthropic signe un contrat de 35 milliards de dollars dans le domaine du cloud avec Lambda, une société soutenue par Nvidia, selon le WSJ
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 01:38
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic a signé un accord de cloud computing d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services cloud soutenu par Nvidia NVDA.O , a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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