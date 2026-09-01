Anthropic signe un contrat de 35 milliards de dollars dans le cloud avec Lambda, une entreprise soutenue par Nvidia, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de précisions sur l'accord et le contexte, à partir du paragraphe 2)

par Chandni Shah et Natalia Bueno Rebolledo

Anthropic a signé un accord de cloud computing d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services cloud soutenu par Nvidia

NVDA.O , portant sur un centre de données au Texas, a déclaré lundi une source proche du dossier.

Le projet est développé dans le comté de Nueces par Hut 8

HUT.O , une entreprise spécialisée dans le minage de cryptomonnaies qui s'est reconvertie dans les centres de données dédiés à l'IA, et porte sur une capacité d'environ 350 mégawatts, a précisé la source, s'exprimant sous couvert d'anonymat car ces informations ne sont pas publiques.

Anthropic, Nvidia, Hut 8 et Lambda n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau habituelles.

La demande en infrastructures informatiques a explosé suite à l’introduction des services d’IA générative, incitant les entreprises technologiques à investir des centaines de milliards de dollars dans des centres de données équipés de puces de pointe de Nvidia et d’autres fabricants.

Anthropic, qui s'apprête à entrer en bourse, a considérablement accru sa puissance de calcul afin de répondre à la croissance de la demande qu'elle prévoit pour des produits tels que son outil de codage IA, Claude Code. La société a annoncé la semaine dernière qu'elle allait dépenser 45 milliards de dollars pour louer de la puissance de calcul IA dans le cloud auprès du campus de centres de données de Nscale, situé en Virginie-Occidentale.

L’accord avec Lambda permettra de mettre en ligne des capacités Nvidia afin de répondre à la demande croissante pour l’IA Claude d’Anthropic, a ajouté la source.

Le Wall Street Journal, qui a été le premier à révéler cette transaction, a indiqué que Nvidia détiendrait elle-même le bail du centre de données.

Hut 8 avait déclaré en juillet avoir signé un contrat de location de 15 ans avec un "client de premier ordre", pour une valeur contractuelle de base de 19,6 milliards de dollars. Le Financial Times a ensuite rapporté que Nvidia était le locataire du campus Beacon Point de 1 gigawatt appartenant à Hut 8.