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Anthropic signe un contrat 'cloud' de $35 mds avec une firme soutenue par Nvidia-source
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 02:48
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Anthropic a signé un accord d'informatique dématérialisée ('cloud') d'une valeur de 35 milliards de dollars avec Lambda, un fournisseur de services 'cloud' soutenu par Nvidia NVDA.O , a déclaré lundi personne au fait de la question.

D'après la source, cet accord va permettre à Anthropic de bénéficier des capacités en ligne de Nvidia pour répondre à la demande croissante pour son modèle d'intelligence artificielle Claude.

L'information a été révélée en premier lieu par le Wall Street Journal.

(Chandni Shah à Bangalore; version française Jean Terzian)

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