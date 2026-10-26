Anthropic se rapproche d'une IPO retentissante en déposant son dossier d'introduction aux États-Unis

Anthropic a dévoilé lundi son dossier d'introduction en Bourse aux États-Unis , ce qui rapproche le créateur de Claude d'une entrée en Bourse historique qui devrait tester l'appétit des investisseurs pour le secteur en pleine expansion de l'IA.

Cette introduction en Bourse constituerait l'une des plus importantes jamais tentées, susceptible de redéfinir les indices de référence, les flux d'investisseurs et le contexte général régissant les actions américaines.

APERÇU DES PLUS GRANDES INTRODUCTIONS EN BOURSE AU MONDE

Les plus grandes introductions en Bourse au monde, classées par montant de l'opération:

Voici un aperçu de certaines de ces méga-introductions en Bourse:

ANTHROPIC

En dévoilant son dossier d'introduction en Bourse très attendu aux États-Unis, le laboratoire d'IA Anthropic a franchi une étape cruciale vers le lancement éventuel d'une tournée de présentation.

Ce dépôt a confirmé une série d'exclusivités de Reuters qui avaient donné un aperçu de son contenu avant même qu'Anthropic ne le rende public, notamment des détails sur ses performances financières, sa trajectoire de croissance et ses projets d'introduction en Bourse.

Certains investisseurs actuels et potentiels évaluent Anthropic à environ 1.500 milliards de dollars, contre les quelque 2.000 milliards de dollars auxquels s'attendaient auparavant les investisseurs après que la start-up spécialisée dans l'IA eut divulgué certains détails financiers lors d'un récent événement destiné aux investisseurs .

L'introduction en Bourse a déjà été repoussée par rapport aux prévisions initiales, Reuters ayant précédemment indiqué que la campagne de promotion ne devrait débuter qu'à la mi-octobre au plus tôt.

Ce géant de l'IA cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars lors de son introduction en Bourse, selon Reuters.

Anthropic, qui avait révélé en juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis, a levé 65 milliards de dollars fin mai, pour une valorisation post-financement de 965 milliards de dollars.

OPENAI

OpenAI, qui exploite le chatbot IA ChatGPT, a révélé en juin avoir déposé en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse aux États-Unis.

La société "ne fera pas son entrée en Bourse en 2026" , avait déclaré en septembre son directeur général Sam Altman, invoquant des préoccupations de sécurité liées à l'intelligence artificielle qui rendent "inacceptable" ne serait-ce qu'un risque de 10 % que l'IA puisse entraîner l'extinction de l'humanité d'ici la fin de la décennie.

OpenAI s'empresse d'obtenir des engagements d'investisseurs avant l'entrée en Bourse prévue de son concurrent Anthropic à la mi-novembre, dans le cadre d'une levée de fonds exceptionnellement rapide qui pourrait valoriser le créateur de ChatGPT à plus de 1.400 milliards de dollars, selon Reuters.

En mai, OpenAI a repoussé une action en justice existentielle intentée par Elon Musk , ce qui a simplifié la voie vers son introduction en Bourse.

"Nous n'avons pas encore fixé de calendrier; cela pourrait prendre un certain temps, car il y a des choses que nous souhaitons faire et qui sont probablement plus faciles à réaliser en tant que société privée. Mais il s'agit d'un ensemble complexe de compromis, et cela nous donne la possibilité d'entrer en Bourse plus tôt si cela s'avère être la meilleure solution", avait déclaré OpenAI en juin.

SPACEX

SpaceX, le fabricant de fusées et de satellites d'Elon Musk, a fait son entrée historique en Bourse sur le Nasdaq en juin, pulvérisant tous les records et éclipsant de loin l'introduction en Bourse d'Aramco en 2019 pour devenir la plus grande introduction en Bourse de l'histoire.

Cette introduction en Bourse a bouleversé les traditions avec son entrée en Bourse record de 75 milliards de dollars, s'écartant du processus habituel en fixant le prix avant même les rencontres avec les investisseurs lors d'une tournée de présentation, que Wall Street utilise toujours pour tester la demande et définir une fourchette de prix.

Avec 75 milliards de dollars, le produit de l'introduction en Bourse a plus que doublé celui de l'introduction en Bourse record d'Aramco en 2019.

L'action SpaceX a clôturé sa première journée de cotation à 160,95 dollars par action, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à 2.100 milliards de dollars. Depuis, le titre a quelque peu perdu de son élan et a clôturé à 147,49 dollars le 23 octobre, soit 9,3 % au-dessus du prix d'introduction de 135 dollars.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))