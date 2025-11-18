Anthropic s'engage à investir 30 milliards de dollars dans Microsoft Azure compute

Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Anthropic ont formé une alliance, Anthropic s'engageant à verser 30 milliards de dollars à Azure pour ses modèles d'IA Claude, ont déclaré les entreprises mardi.