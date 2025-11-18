Anthropic s'engage à investir 30 milliards de dollars dans Microsoft Azure compute

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Anthropic ont formé une alliance, Anthropic s'engageant à verser 30 milliards de dollars à Azure pour ses modèles d'IA Claude, ont déclaré les entreprises mardi.
