 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 964,43
-1,90%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Anthropic s'engage à investir 30 milliards de dollars dans Microsoft Azure compute
information fournie par Reuters 18/11/2025 à 16:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Microsoft MSFT.O , Nvidia NVDA.O et Anthropic ont formé une alliance, Anthropic s'engageant à verser 30 milliards de dollars à Azure pour ses modèles d'IA Claude, ont déclaré les entreprises mardi.

Valeurs associées

MICROSOFT
489,1190 USD NASDAQ -3,62%
NVIDIA
181,9200 USD NASDAQ -2,51%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank