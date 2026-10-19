Anthropic s'engage à céder 5 % de ses parts à un nouveau « fonds d'intérêt général », tandis que Musk plaide en faveur de dons directs d'actions aux enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute du contexte: évolution du cours de l'action SpaceX)

* Le fonds pourrait acquérir 2 % d’actions supplémentaires pour chaque hausse de 50 % de la valorisation d’Anthropic

* Le fonds pourrait soutenir des dons à des associations à but non lucratif, des distributions directes et des initiatives visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail

* Musk déclare qu’il « offrira une de ses actions SpaceX à chaque enfant américain » l’année prochaine

par Abu Sultan et Deborah Mary Sophia

Anthropic, le développeur de Claude, a annoncé dimanche qu’il consacrerait 5 % de ses actions à un nouveau fonds d’intérêt public afin de faciliter les dons pour le « bien commun », tandis qu’Elon Musk s’est engagé à offrir une action SpaceX à « chaque enfant américain », plaidant en faveur de telles distributions directes alors que les grandes entreprises d’IA font face à une surveillance publique croissante.

Les inquiétudes concernant la sécurité de l’IA se sont multipliées à la suite de failles de sécurité dans des systèmes d’IA et d’avertissements alarmants de la part des dirigeants du secteur quant à la possibilité de risques graves, voire existentiels, liés à un développement incontrôlé de l’IA, sans compter les craintes du public concernant d’éventuelles pertes d’emplois.

Anthropic a précisé que le fonds proposé serait constitué sous la forme d’une société à responsabilité limitée détenue à 100 % par l’entreprise et qu’il recevrait 2 % supplémentaires des actions d’Anthropic, à la discrétion du conseil d’administration, pour chaque augmentation de 50 % de la valeur de l’entreprise au-delà d’un seuil de référence qui n’a pas encore été divulgué.

Selon Anthropic, cette initiative lui donnera davantage de flexibilité et d’ envergure pour effectuer des dons auprofit de l’humanité. La société prévoit l’une des plus importantes introductions en bourse de l’histoire en tant que « société d’intérêt public » , une structure juridique qui impose à la direction de trouver un équilibre entre les intérêts publicsgénéraux et les objectifs de rentabilité.

Musk a réagi à une publication d’Anthropic sur X annonçant la création du fonds endéclarant qu’il recommandait de « donner les actions directement au public ».

« L’année prochaine, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque enfant américain. Ce sera la première d’une longue série », a déclaré Musk, qui dirige SpaceXSI, concurrent d’Anthropic, dans un message publié tôt lundi matin. En juin, il détenait environ 6,42 milliards d’actions de la société.

L'action SpaceX SPCX.O a progressé de 2,5 % en début de séance.

En juillet, la Maison Blanche a lancé « Trump Accounts », un programme d’investissement couvrant toute la vie qui offrira aux citoyens américains nés entre 2025 et 2028 un compte d’investissement financé par l’État d’une valeur de 1 000 dollars, que les familles pourront alimenter. Les particuliers et les entreprises peuvent également faire don d’actions à ces comptes.

De nombreuses grandes entreprises américaines se sont jusqu’à présent engagées à soutenir le programme par le biais de contributions de contrepartie de la part des employeurs ou de financements supplémentaires, notamment Dell DELL.N , Visa

V.N , Micron MU.O et Delta Air Lines DAL.N .

Plus tôt cette année, la présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, et son mari se sont engagés à céder une partie de leurs actions SpaceX à chacun des plus de deux millions d’enfants concernés par l’initiative d’investissement « Trump Accounts ».

On ne savait pas immédiatement comment les dons de Musk seraient mis en œuvre, s’ils seraient liés à « Trump Accounts » et s’il y aurait une période de blocage pour ces actions. SpaceX n’a pas immédiatement répondu à une demande d’informations complémentaires.

Les chiffres du recensement américain indiquent qu’il y a 72 millions d’enfants aux États-Unis; si une seule action SpaceX était distribuée à chacun d’entre eux au cours actuel de 149 dollars par action, cela représenterait une valeur de plus de 10,7 milliards de dollars.

Près de 70 millions de comptes « Trump » ont été créés à ce jour, couvrant tous les enfants américains de moins de 18 ans, a indiqué la Maison Blanche au début du mois.

IMPACT SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL ÉVOQUÉ

Anthropic, qui se positionne comme un laboratoire d’IA privilégiant la sécurité, a déclaré que l’IA pourrait présenter « des risques catastrophiques ou existentiels pour l’humanité » et a consacré environ 80 pages du corps principal de son prospectus, qui en compte 261, à la présentation des facteurs de risque.

La société a indiqué dans un article de blog que son « Public Benefit Fund » pourrait soutenir des initiatives telles que des dons à des associations à but non lucratif, des distributions directes à des populations spécifiques et des efforts visant à faire face à l’impact de l’IA sur le marché du travail.

Anthropic se prépare à une introduction en bourse qui pourrait la valoriser à environ 2 000 milliards de dollars, bien que Reuters ait rapporté en exclusivité la semaine dernière que certains investisseurs envisagent une valorisation inférieure, de l’ordre de 1 500 milliards de dollars. Une participation de 5 % dans le fonds serait alors valorisée entre 75 et 100 milliards de dollars.

Anthropic a cité l’impact potentiel de l’IA sur les travailleurs comme l’un des axes prioritaires du nouveau fonds, s’appuyant sur un engagement de 200 millions de dollars annoncé précédemment pour étudier et faire face aux bouleversements du marché du travail.

Des entreprises mondiales ont supprimé des milliers d’emplois après avoir investi massivement dans l’IA, nombre d’entre elles, principalement des entreprises technologiques, mettant en avant les gains d’efficacité résultant de l’adoption rapide de cette technologie.

Une étude du FMI montre qu’environ 40 % des emplois seront soit améliorés, soit dévalorisés, soit supprimés par l’IA, ce chiffre pouvant atteindre 60 % dans les économies avancées, a déclaré la semaine dernière la directrice générale Kristalina Georgieva.

PAS POUR DES DONS POLITIQUES

Le géant de l’IA a déclaré qu’aucune des participations détenues par son fonds ne serait utilisée à des fins de lobbying ou de dons politiques, que ce soit aux États-Unis ou à l’étranger.

Les décideurs politiques américains envisagent de renforcer la surveillance de l’IA, et les entreprises redoublent d’efforts pour influencer la manière dont cette technologie sera réglementée.

Compte tenu de l’engagement de ses cofondateurs à faire don de 80 % de leurs parts et d’un programme de dons jumelés pour les employés, environ 20 % des actions d’Anthropic seront consacrées à des fins d’intérêt public, à l’exclusion de toute action supplémentaire ajoutée ultérieurement.

Anthropic a indiqué qu’elle donnerait plus de détails dans les mois à venir sur la gouvernance du fonds, sa structure et les seuils d’évaluation susceptibles d’augmenter sa participation. Elle prévoit également de publier un rapport d’intérêt public détaillant les progrès accomplis dans la réalisation de sa mission.