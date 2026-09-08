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Anthropic renonce à racheter la start-up spécialisée dans l'IA Decart, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 04:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et des informations contextuelles tout au long du texte)

Anthropic a décidé de ne pas donner suite au rachat de la start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle Decart AI, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails:

* Anthropic avait envisagé une opération concernant Decart qui, selon une précédente information de Bloomberg News, aurait pu représenter environ 6 milliards de dollars, mais a finalement renoncé après avoir mené une vérification préalable, précise l'article.

* Les deux entreprises pourraient toutefois envisager d’autres formes de collaboration, ajoute l’article.

* Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information. Decart AI et Anthropic n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau.

* Reuters avait rapporté le mois dernier qu’Anthropic était en pourparlers en vue d’acquérir Decart, soutenue par Nvidia NVDA.O , alors que le créateur du chatbot Claude explorait des acquisitions susceptibles de l’aider à faire face à une demande croissante avant son introduction en Bourse prévue.

* Decart développe des infrastructures d’IA et des technologies d’optimisation, et a mis au point des modèles tels que son modèle d’édition vidéo en direct "Lucy" et la plateforme de simulation "Oasis".

* Anthropic se prépare à une introduction en Bourse et devrait commencer à commercialiser l'offre au plus tôt à la mi-octobre, avec une cotation prévue avant les élections de mi-mandat américaines en novembre.

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