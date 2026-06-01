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Anthropic prépare son entrée en Bourse
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 19:01

Anthropic a franchi une nouvelle étape vers Wall Street en soumettant confidentiellement un projet d'introduction en Bourse auprès de la SEC, le gendarme boursier américain. Le créateur de Claude, l'un des principaux concurrents d'OpenAI dans l'intelligence artificielle générative, précise que le nombre d'actions proposées et la fourchette de prix n'ont pas encore été arrêtés, l'opération restant soumise aux conditions de marché et à l'examen du régulateur.

Cette démarche intervient quelques jours seulement après une levée de fonds de 65 MdsUSD, qui a porté la valorisation post-money d'Anthropic à 965 MdsUSD. Le groupe a également indiqué que son chiffre d'affaires annualisé avait dépassé 47 MdsUSD en mai, porté par l'adoption de Claude dans les entreprises et par la montée en puissance d'outils comme Claude Code, utilisé notamment par les développeurs.

Au-delà du seul dossier Anthropic, cette opération pourrait marquer un tournant pour le marché de l'IA. Avec OpenAI et SpaceX également attendus sur le marché, plusieurs entreprises privées pourraient chercher à entrer en Bourse avec des valorisations proches ou supérieures à 1 000 MdsUSD, un seuil inédit pour de nouvelles introductions.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

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