Anthropic ouvrira un bureau en Inde en 2026

Anthropic, la société d'intelligence artificielle soutenue par Alphabet GOOGL.O , le parent de Google, et Amazon.com AMZN.O , a déclaré mardi qu'elle ouvrirait un bureau à Bengaluru, en Inde, au début de l'année 2026.