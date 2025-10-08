 Aller au contenu principal
Anthropic ouvrira un bureau en Inde en 2026
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 03:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Anthropic, la société d'intelligence artificielle soutenue par Alphabet GOOGL.O , le parent de Google, et Amazon.com AMZN.O , a déclaré mardi qu'elle ouvrirait un bureau à Bengaluru, en Inde, au début de l'année 2026.

