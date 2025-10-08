Anthropic ouvrira son premier bureau en Inde en 2026 pour répondre à la demande croissante d'outils d'IA

Anthropic, la startup d'intelligence artificielle soutenue par Google GOOGL.O et Amazon.com

AMZN.O d'Alphabet, a déclaré mardi qu'elle ouvrirait son premier bureau en Inde l'année prochaine, visant à exploiter l'appétit croissant du pays pour les outils d'IA.

Cette décision intervient alors que l'adoption de l'IA en Inde s'accélère, alimentée par l'augmentation des dépenses technologiques des entreprises, un bassin croissant de talents qualifiés et l'intérêt grandissant des investisseurs.

L'Inde, qui compte près d'un milliard d'internautes, est en train de devenir un champ de bataille majeur pour les acteurs mondiaux de l'IA.

Le pays asiatique est devenu le deuxième marché de consommation d'Anthropic pour son chatbot Claude, qui est en concurrence avec le ChatGPT d'OpenAI et est réputé pour ses fortes capacités de codage.

Anthropic propose actuellement des versions gratuites et payantes de Claude en Inde, mais n'a pas encore introduit de prix en monnaie locale.

Le cofondateur et directeur général Dario Amodei doit se rendre en Inde cette semaine pour rencontrer des fonctionnaires et des partenaires commerciaux, a déclaré l'entreprise, dont la valorisation s'élève à 183 milliards de dollars.

Le nouveau bureau sera situé à Bengaluru, largement reconnu comme le centre technologique de l'Inde, et les opérations commenceront début 2026, a déclaré Anthropic. Il s'agira de son deuxième bureau dans la région Asie-Pacifique, après Tokyo, a ajouté l'entreprise.

OpenAI, soutenue par Microsoft MSFT.O , a été officiellement enregistrée en tant qu'entité juridique en Inde en 2025 et prévoit d'ouvrir son premier bureau indien à New Delhi dans le courant de l'année.

OpenAI et Anthropic sont confrontés à une forte concurrence en Inde de la part de rivaux tels que Gemini de Google et la startup d'IA Perplexity, qui ont tous deux lancé des offres qui rendent leurs plans avancés gratuits pour de nombreux utilisateurs sur le marché.

Le mois dernier, Anthropic a annoncé son intention de tripler sa main-d'œuvre internationale afin de répondre à la hausse de la demande pour ses modèles d'IA Claude en dehors des États-Unis.