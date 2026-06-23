Anthropic lance “Claude Tag” sur Slack et prévoit un déploiement à plus grande échelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Salesforce, d'informations contextuelles, ainsi que des paragraphes 4 et 6)

* Claude Tag est disponible en version bêta pour les clients de Claude Enterprise et Claude Team sur Slack

* Anthropic prévoit d'étendre cette fonctionnalité à d'autres plateformes dans les semaines à venir

* Anthropic poursuit ses efforts de développement commercial après avoir déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse

par Jeffrey Dastin

Anthropic a lancé mardi un agent d’intelligence artificielle au sein de l’application Slack de Salesforce CRM.N , capable de collaborer avec les employés dans des discussions de groupe, renforçant ainsi sa présence sur le marché des entreprises, devenu un terrain de bataille clé pour les start-ups spécialisées dans l’IA.

Baptisé “Claude Tag”, cet outil permet aux utilisateurs d’invoquer l’agent IA de l’entreprise dans un fil de discussion Slack en tapant “@Claude”; celui-ci peut alors lire les conversations, décomposer les tâches et signaler de manière proactive les mises à jour pertinentes au sein de l’organisation sans qu’on le lui demande.

Cet agent, qui conservera le contexte au fil du temps, est disponible en version bêta pour les clients de Claude Enterprise et Claude Team, et devrait s’étendre à d’autres plateformes, a indiqué Anthropic. Cette initiative est la dernière en date d’Anthropic visant à tirer parti de la forte demande initiale des entreprises pour ses outils d’IA, ce qui a contribué à faire grimper sa valorisation à 965 milliards de dollars, dépassant ainsi celle d’OpenAI. Au début du mois, Anthropic a déposé en toute confidentialité une demande d’introduction en bourse .

Anthropic a précisé que les administrateurs peuvent contrôler étroitement les données et les outils auxquels Claude Tag peut accéder dans chaque canal.

Rob Seaman, directeur général de Slack, a déclaré dans un communiqué que cette initiative visait à “rendre l’IA collaborative. Au lieu d’un échange privé, Claude Tag apparaît au grand jour”.

Cat Wu, responsable produit chez Anthropic pour Claude Code, a déclaré lors d’une interview: “Bon nombre de ces fonctionnalités existaient déjà, mais le fait de pouvoir l’ajouter comme on le ferait avec un collègue est vraiment très puissant.”

Par exemple, Cat Wu a expliqué avoir donné à son propre Claude Tag l’accès à Gmail afin qu’il lise ses messages, signale lorsqu’une personne importante lui écrit, puis lui envoie une notification sur Slack, où elle se dit plus réactive.

Anthropic prévoit d’étendre cette fonctionnalité à d’autres plateformes dans les semaines à venir, a-t-elle ajouté.