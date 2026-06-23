Anthropic lance Claude Tag pour s'intégrer davantage aux outils des entreprises

Anthropic a présenté Claude Tag, un nouvel agent d'intelligence artificielle intégré à Slack, la plateforme de messagerie professionnelle de Salesforce. Disponible en préversion pour les clients Claude Enterprise et Claude Team, cet outil permet aux utilisateurs d'interpeller l'assistant en saisissant simplement "@Claude" dans une conversation. Claude Tag peut analyser les échanges, aider à résoudre des tâches complexes et signaler de manière proactive des informations jugées pertinentes, tout en conservant le contexte des discussions dans le temps.

Cette nouvelle fonctionnalité s'inscrit dans la stratégie d'Anthropic visant à renforcer sa présence sur le marché des entreprises, devenu un axe majeur de concurrence entre les acteurs de l'intelligence artificielle. L'entreprise met en avant des mécanismes de contrôle permettant aux administrateurs de limiter précisément les données et outils auxquels l'agent peut accéder, afin de protéger les informations sensibles. Anthropic prévoit également d'étendre Claude Tag à d'autres plateformes professionnelles dans les prochains mois.

Selon Cat Wu, responsable produit de Claude Code, la principale évolution réside dans la capacité de l'agent à intervenir de façon proactive dans les conversations collectives et à interagir avec plusieurs utilisateurs simultanément. L'entreprise illustre ce potentiel avec des usages tels que la surveillance automatisée des courriels importants et l'envoi d'alertes directement dans Slack. Avec Claude Tag, Anthropic poursuit ainsi son ambition de transformer Claude en véritable collaborateur numérique intégré aux flux de travail quotidiens des organisations.