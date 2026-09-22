Anthropic lance Claude Opus 5.5, plus performant et moins coûteux

Anthropic a dévoilé Claude Opus 5.5, un nouveau modèle d'intelligence artificielle qui combine, selon l'entreprise, des performances proches de son modèle haut de gamme Fable 5.1 avec un coût d'exploitation inférieur de 40% à celui de son prédécesseur. Ce lancement intervient alors que la société appelle parallèlement à renforcer les précautions entourant le déploiement des systèmes d'IA les plus avancés.

Opus 5.5 est proposé à 4 dollars par million de tokens en entrée et 20 dollars par million de tokens en sortie, soit des tarifs inférieurs de 20% à ceux d'Opus 5. Anthropic affirme que son nouveau modèle a surpassé GPT-5.6 Sol d'OpenAI dans un test de référence consacré au développement logiciel, tout en coûtant environ trois fois moins cher à exploiter. Il est disponible notamment sur Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure.

La sécurité constitue également un axe important de cette nouvelle génération. Anthropic indique avoir soumis Opus 5.5 à des évaluations externes réalisées par Frontier Design et METR avant son lancement. Selon ses propres tests, le modèle serait environ 85% moins susceptible qu'Opus 5 ou Mythos 5.1 de tenter de contourner les limites de confinement qui lui sont imposées. Il bénéficie aussi de protections auparavant réservées aux systèmes les plus avancés de l'entreprise.

Anthropic prévoit désormais de lancer Claude Sonnet 5.5 et Claude Haiku 5.5 dans les prochaines semaines, avec des améliorations similaires en matière de performances, de rapidité et de sécurité. L'entreprise élargit parallèlement ses programmes d'accès destinés à certains chercheurs spécialisés dans la cybersécurité et les sciences de la vie, alors que son directeur général Dario Amodei plaide pour une progression plus prudente des capacités de l'IA.