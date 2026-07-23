Anthropic envisage de mettre en place des programmes obligatoires de cession d'actions par les salariés après son introduction en bourse, selon The Information

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction visant à supprimer un mot superflu dans le point 1)

Anthropic envisage d'obliger ses employés à vendre leurs actions via des plans de cession prédéfinis après son introduction en bourse afin d'éviter tout soupçon de délit d'initié, a rapporté jeudi The Information, citant des sources proches du dossier.

Le créateur du code Claude et son concurrent OpenAI se livrent à une course à l’introduction en bourse, alors que l’engouement des investisseurs pour l’intelligence artificielle alimente la flambée des valorisations et que les entreprises rivalisent pour établir la référence en matière d’évaluation des sociétés d’IA de pointe.

* Tous les employés d’Anthropic pourraient être contraints d’utiliser des plans de transactions 10b5-1, qui imposent la vente d’actions selon des calendriers prédéfinis et ne sont généralement utilisés que par les hauts dirigeants et certains membres du personnel financier et juridique, selon l’article de The Information.

* Anthropic n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

* Ces plans obligeraient les employés à vendre leurs actions selon des calendriers prédéfinis précisant la date, le volume et le prix des cessions, précise l’article.

* Les discussions entre les responsables d’Anthropic et des conseillers externes se poursuivent, et il n’a pas été possible de savoir si la société avait pris une décision, ajoute-t-il.

* La société évalue également le volume d’actions que les actionnaires existants pourront vendre le premier jour de cotation, ainsi que la durée des périodes de blocage post-introduction en bourse, précise le rapport.

* Les sociétés cotées en bourse autorisent généralement la plupart de leurs salariés à vendre des actions pendant des périodes de transactions suivant la publication des résultats financiers, tandis que des plans de cession prédéfinis pourraient permettre des ventes en dehors de ces périodes, mais limiteraient la marge de manœuvre des salariés quant au moment et au volume des transactions, ajoute l’article.