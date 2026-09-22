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Anthropic dévoile Claude Opus 5.5
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 19:09
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture visant à ajouter des détails tout au long du texte)

Anthropic a lancé mardi Claude Opus 5.5, un nouveau modèle d'IA qui, selon l'entreprise, offre des performances comparables à son modèle haut de gamme Fable 5.1, tout en coûtant 40 % moins cher à l'utilisation que son prédécesseur .

Ce lancement intervient alors que le débat sur les risques liés à l’IA s’intensifie. Le directeur général Dario Amodei a appelé au début du mois, la communauté mondiale de l’IA à ralentir le rythme de déploiement de nouvelles fonctionnalités afin de répondre aux préoccupations en matière de sécurité.

Anthropic a indiqué qu’Opus 5.5 avait fait l’objet de tests externes menés par les groupes de recherche indépendants sur la sécurité de l’IA Frontier Design et METR avant son lancement, et qu’il intégrait des mesures de sécurité auparavant réservées à ses systèmes les plus performants.

Selon Anthropic, Opus 5.5 a obtenu de meilleurs résultats que GPT-5.6 Sol, le modèle concurrent d’OpenAI, lors d’un test de performance en développement logiciel, tout en coûtant environ un tiers moins cher à l’utilisation.

Opus 5.5 est proposé au prix de 4 dollars par million de jetons d’entrée et de 20 dollars par million de jetons de sortie, soit 20 % de moins qu’Opus 5, a préciséAnthropic. Le modèle est disponible sur des plateformes telles qu’Amazon Web Services AMZN.O , Google Cloud GOOGL.O et Microsoft Azure

MSFT.O .

Le modèle a également obtenu de meilleurs résultats que les systèmes précédents lors de tests de sécurité internes et s’est révélé environ 85 % moins susceptible qu’Opus 5 ou Mythos 5.1 de tenter de contourner les limites de confinement lors d’une évaluation dédiée, a précisé la société.

Claude Sonnet 5.5 et Claude Haiku 5.5 seront lancés dans les semaines à venir, a indiqué l’entreprise, apportant bon nombre des mêmes améliorations en termes de performances, de vitesse et de sécurité.

Anthropic étend également ses programmes permettant à des chercheurs agréés dans les domaines de la cybersécurité et des sciences de la vie d’avoir un accès plus large au modèle.

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