Anthropic contre OpenAI : les coulisses d'une bataille acharnée pour l'avenir de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Anthropic et OpenAI se livrent à une course effrénée pour être les premiers à entrer en bourse

* Les tensions personnelles et publiques entre les directeurs généraux façonnent le secteur de l'IA

* Altman et Amodei ont rejeté l'appel à l'unité lancé lors d'un sommet sur l'IA

par Deepa Seetharaman et Echo Wang

Sans la rivalité intense entre Anthropic et OpenAI, le boom de l'IA générative ne se serait peut-être pas produit aussi rapidement.

Fin 2022, OpenAI a eu vent qu'Anthropic travaillait sur un chatbot alimenté par l'IA. Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a immédiatement ordonné à ses employés d'accélérer le développement d'un produit concurrent, ont déclaré quatre personnes proches du dossier. Deux semaines plus tard, l'entreprise a lancé ChatGPT, déclenchant une révolution technologique qui promet de bouleverser l'économie mondiale et la manière dont les humains interagissent.

Cette même urgence s'étend désormais à leurs projets d'introductions en bourse très attendues.

Les entreprises se livrent à une course effrénée pour être les premières sur le marché, considérant une première cotation comme un moyen de définir la manière dont les investisseurs évalueront les entreprises et d’imposer leur directeur général comme la voix dominante de l’IA. En mai dernier encore, de nombreux conseillers s'attendaient à ce qu'OpenAI soit la première à franchir les premières étapes de son introduction en bourse. OpenAI a indiqué à certains investisseurs qu'elle visait une introduction en bourse dès septembre, ont déclaré deux personnes proches du dossier. Mais Anthropic a pris les devants , en annonçant le 1er juin avoir déposé un dossier confidentiel auprès des autorités de régulation américaines. OpenAI a suivi lundi, une semaine plus tard.

Les enjeux dépassent le simple conflit entre Altman et le directeur général d'Anthropic, Dario Amodei, ancien chercheur chez OpenAI, où il était l'un des responsables de la technologie de base qui a rendu ChatGPT possible. La concurrence s'étend à Wall Street. Il est rare que deux rivaux directs d'une telle envergure lèvent des capitaux en même temps, et les introductions en bourse seront si importantes qu'ils se tournent nécessairement vers certaines des mêmes banques pour obtenir de l'aide. OpenAI envisage de s'introduire en bourse avec une valorisation d'environ 1 000 milliards de dollars, comme l'a précédemment rapporté Reuters .

Les banquiers et autres conseillers doivent gérer des relations de plus en plus complexes avec OpenAI et Anthropic, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Les dirigeants des deux sociétés ont fait pression sur leurs conseillers en introduction en bourse pour obtenir des informations sur les projets de leur rival, ont indiqué ces personnes, ce qui a poussé certaines banques travaillant avec les deux sociétés à ériger des barrières internes entre les équipes chargées des opérations afin d’empêcher les fuites d’informations.

« GUERRE TOTALE »

Les grands patrons s’affrontent souvent. Elon Musk et Jeff Bezos se sont lancés des piques en public dans le cadre de leur course à l’espace, et Bill Gates et Steve Jobs se sont disputés pour savoir si les produits Microsoft MSFT.O avaient copié ceux d’Apple AAPL.O .

La tension entre Altman et Amodei est le moteur de la plus grande révolution technologique actuelle – elle influence la rapidité avec laquelle les outils d’IA sont lancés, les fonctionnalités qu’ils intègrent et, en fin de compte, la manière dont les gens interagissent avec cette technologie dans leur vie quotidienne.

"C'est une guerre sans merci entre ces deux-là", a déclaré Anastasios Angelopoulos, directeur général d'Arena, une société de référence dans le domaine de l'évaluation et de l'analyse comparative de l'IA. "Chaque fois qu'Anthropic sort une nouvelle version, on parie qu'OpenAI ne tardera pas à suivre, et vice versa."

Les deux entreprises ont refusé de commenter la rivalité entre leurs directeurs généraux.

CONFLIT SUR LA COMPTABILISATION DES REVENUS

Les deux sociétés sont également en désaccord sur la manière dont chacune présente ses résultats financiers aux investisseurs. OpenAI a déclaré à ses investisseurs et à ses employés que la méthode comptable privilégiée par Anthropic surévaluait son chiffre d’affaires de plusieurs milliards de dollars, selon deux personnes proches du dossier. En avril, Denise Dresser, directrice des recettes d’OpenAI, a déclaré aux employés qu’OpenAI considérait les résultats financiers d’Anthropic comme gonflés, selon une note interne de l’entreprise consultée par Reuters.

En effet, Anthropic comptabilise comme chiffre d’affaires la totalité des montants versés par ses clients pour ses services d’IA, mais une partie de cette somme est ensuite reversée à des partenaires tels qu’Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O . OpenAI utilise une méthode différente, ne déclarant que le chiffre d’affaires net après paiement de son partenaire, Microsoft.

Anthropic a déclaré à Reuters qu’elle suivait les pratiques comptables établies et comptabilisait le chiffre d’affaires brut, car elle est le « mandant » dans la transaction, tandis que ses partenaires cloud sont des canaux de distribution.

Les communications internes de Denise Dresser visaient à rassurer les employés d’OpenAI, démoralisés par la croissance rapide d’Anthropic, ont déclaré deux des personnes interrogées par Reuters.

"L’une des raisons pour lesquelles Anthropic tente de devancer OpenAI sur le marché public est qu’elle pourra ainsi définir les règles de la manière dont un modèle de pointe présente ses résultats financiers, et ce d’une manière favorable à son modèle financier", a déclaré Gil Luria, analyste chez D. A. Davidson.

Cette volonté de surpasser son rival a parfois entraîné des tensions au sein d’OpenAI. Altman s’est récemment opposé à la directrice financière Sarah Friar sur la question de savoir si l’entreprise pouvait remplir les obligations requises pour une introduction en bourse dans un délai aussi court, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Altman lui a dit de trouver une solution ou d’engager d’autres banquiers et avocats capables d’y parvenir, ont ajouté ces personnes.

Sarah Friar a depuis déclaré à ses conseillers que la direction de l’entreprise était d’accord sur le calendrier, a indiqué une autre personne.

Dans une interview accordée à CNBC après le dépôt de la demande d'Anthropic, Altman a déclaré qu'il ne souhaitait pas précipiter l'entrée en bourse d'OpenAI.

UNE RIVALITÉ DE LONGUE DATE

La rivalité remonte à fin 2020, lorsque Amodei a quitté son poste de vice-président de la recherche chez OpenAI avec plusieurs autres collaborateurs pour créer Anthropic, qui promettait de donner la priorité à la sécurité. Cette décision a été perçue par de nombreux employés d’OpenAI comme une remise en cause de l’approche d’Altman. Début 2022, Anthropic a formé la première version de son chatbot Claude, mais a reporté son déploiement public afin de mener des recherches sur la sécurité , a déclaré Anthropic par la suite.

OpenAI menait des projets similaires. Certains employés travaillaient sur un outil de "super-assistant" alimenté par les modèles alors avancés d’OpenAI, ont déclaré quatre personnes proches du dossier. Parallèlement, le cofondateur John Schulman travaillait séparément sur une interface de chat. Schulman n’a pas répondu à une demande de commentaires.

À un moment donné, les responsables d’OpenAI ont envisagé de lancer cet assistant basé sur le chat en mars 2023, parallèlement à la sortie de son grand modèle linguistique GPT-4, ont déclaré ces quatre personnes.

Mais les rumeurs concernant le projet d’Anthropic à la mi-novembre ont galvanisé Altman. Il a demandé au personnel d’OpenAI de développer un chatbot qui pourrait être prêt le plus rapidement possible. "Tout à coup, c’était comme si on devait le lancer en deux semaines", a déclaré l’une de ces personnes.

Le produit, ChatGPT, a été lancé le 30 novembre 2022. Il est rapidement devenu l’application grand public à la croissance la plus rapide de l’histoire, attirant des millions d’utilisateurs et bouleversant les feuilles de route des géants de la tech. Anthropic, qui a lancé son chatbot Claude quelques mois plus tard, a mis environ trois ans à rattraper OpenAI. Vers la fin de l’année 2024, Amodei a réorienté ses chercheurs pour qu’ils se concentrent sur ce qu’on appelle les modèles de raisonnement après avoir constaté les premiers succès d’OpenAI dans ce domaine, ont déclaré trois personnes proches du dossier. La dynamique s'est inversée fin 2025 lorsque Anthropic, qui s'était longtemps concentré sur les clients professionnels, a publié une mise à jour puissante de son outil Claude Code. OpenAI, qui tire une grande partie de ses revenus des consommateurs payant pour ChatGPT, a désormais redoublé d'efforts sur les logiciels d'entreprise et consacré davantage de ressources à son propre produit de codage, Codex.

UNE ANTI-SYMPATHIE MANIFESTE

Les relations entre les deux entreprises se sont détériorées après le licenciement inattendu d’Altman par le conseil d’administration d’OpenAI fin 2023. Alors que le conseil d'administration cherchait des solutions, les administrateurs ont brièvement discuté avec Amodei d'une fusion des deux laboratoires sous sa direction. Lors d'une récente déposition, un ancien cadre d'OpenAI a déclaré que cette idée avait été envisagée "très brièvement" avant que le conseil ne se tourne vers d'autres options.

Malgré tout, la nouvelle de cette proposition a provoqué la colère de nombreux employés d’OpenAI, ont déclaré trois personnes proches du dossier. Altman a été réintégré en quelques jours, mais cette colère a persisté. La querelle devient de plus en plus publique. En février, Altman a critiqué les publicités d’Anthropic diffusées pendant le Super Bowl, les qualifiant de "trompeuses" car elles donnaient une fausse image des projets d’OpenAI visant à vendre des publicités sur ChatGPT. En mars, Amodei a accusé Altman de tirer parti du différend entre Anthropic et le Pentagone pour aider OpenAI. Lors d’un sommet sur l’IA en Inde en février, le Premier ministre Narendra Modi a encouragé tous les dirigeants du secteur technologique présents sur scène à se donner la main en signe d’unité. Dans un moment immortalisé par une vidéo virale du sommet, Altman et Amodei, debout l’un à côté de l’autre, ont refusé.