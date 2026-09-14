Anthropic cible les conseillers financiers avec son nouvel outil Claude

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le laboratoire d'IA Anthropic a lancé lundi une suite d'outils destinés aux conseillers financiers, reliant son chatbot Claude à des logiciels d'analyse d'investissement et de gestion de patrimoine proposés par des sociétés telles que BlackRock BLK.N , Charles Schwab SCHW.N et Addepar.

Ce produit, baptisé "Claude for Financial Advisors", est conçu pour aider les sociétés de services financiers à préparer leurs entretiens avec les clients, à examiner les portefeuilles et à gérer le suivi.

Ce lancement intervient quelques jours après que son concurrent OpenAI a présenté une version de ChatGPT destinée au secteur, ciblant les banquiers d’investissement et les analystes boursiers avec des outils de recherche financière, de modélisation et de documentation client.

Il s'inscrit également dans le cadre de l’offensive plus large d’Anthropic sur le marché des services financiers, où la société a développé des outils basés sur son modèle d’IA Claude pour des tâches telles que la recherche en investissement, l’analyse de portefeuille, la modélisation financière et la préparation de documents destinés aux clients.

La nouvelle offre d’Anthropic connecte Claude aux données et aux logiciels de sociétés telles qu’Envestnet, iCapital, Orion, Wealthbox, Wealth.com et Zocks.

Cette annonce intervient alors que le rythme et le coût du développement de l’IA font l’objet d’une attention croissante , les leaders du secteur s’interrogeant de plus en plus sur la viabilité des dépenses engagées et sur la vitesse à laquelle la technologie devrait progresser, dans un contexte de craintes grandissantes quant à une utilisation abusive.