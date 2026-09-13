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Anthropic choisit le Nasdaq pour son introduction en bourse, selon Business Insider
information fournie par Reuters 13/09/2026 à 18:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up technologique américaine Anthropic a choisi le Nasdaq pour son éventuelle introduction en bourse, a rapporté dimanche Business Insider, citant une source proche des projets de l'entreprise.

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