Anthropic achète des publicités pour le Super Bowl afin de critiquer OpenAI pour la vente de publicités dans ChatGPT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La rivalité met en évidence les prises de bec publiques des entreprises d'IA et la concurrence sur le marché

OpenAI a commencé à utiliser des publicités sur les versions gratuites de ChatGPT

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, qualifie la publicité d'Anthropic de "trompeuse"

par Dawn Chmielewski, Deepa Seetharaman et Max A. Cherney

Anthropic dépense des millions de dollars pour diffuser des spots publicitaires pendant le match de championnat de la National Football League de dimanche soir afin de critiquer son rival OpenAI pour son projet de vendre des publicités sur son chatbot ChatGPT, dans l'une des plus grandes querelles publiques entre les grandes entreprises d'intelligence artificielle.

Un spot de 30 secondes d'Anthropic, qui devrait être diffusé sur le réseau de télévision NBC pendant le Super Bowl LX, s'en prend de manière à peine voilée aux intentions d'OpenAI d'introduire des publicités sur son chatbot doté d'IA, ChatGPT.

La publicité met en scène un jeune homme maigrichon d'une vingtaine d'années qui fait des tractions dans un parc et demande à un spectateur musclé de lui donner des conseils pour obtenir des abdominaux. L'homme répond d'une manière robotique qui suggère qu'il s'agit d'un chatbot, proposant de fournir un plan d'entraînement musculaire personnalisé. Mais d'abord, il glisse une promotion pour des semelles de chaussures qui aident les "petits rois à se tenir debout", ce qui suscite une réponse perplexe de la part du jeune homme d'une vingtaine d'années.

La chute: "La publicité arrive à l'IA. Mais pas à Claude", le nom du chatbot d'Anthropic.

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, n'a pas été amusé et a qualifié la publicité d'Anthropic de "trompeuse" dans un message publié mercredi sur la plateforme de médias sociaux X.

"Nous ne sommes pas stupides", a déclaré M. Altman lors d'une interview accordée jeudi au podcast TBPN. "Nous respectons nos utilisateurs, nous comprenons que si nous faisions quelque chose comme ce que ces publicités dépeignent, les gens arrêteraient à juste titre d'utiliser notre produit."

OpenAI prévoit d'utiliser le Super Bowl pour vanter les mérites de son logiciel de codage, Codex. Il s'agit de la première campagne du Super Bowl pour Claude d'Anthropic. On estime à 120 millions le nombre de téléspectateurs qui assisteront à la rencontre entre les Seahawks de Seattle et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre à Santa Clara, en Californie. Mark Marshall, président de la publicité mondiale de NBCUniversal, a déclaré que le coût moyen de diffusion d'un spot de 30 secondes est de 8 millions de dollars, bien que quelques-uns aient été vendus à plus de 10 millions de dollars.

Les publicités du Super Bowl sont la manifestation la plus publique de la rivalité entre les deux grands laboratoires d'IA - dont aucun n'est rentable - qui cherchent à attirer les consommateurs et à se disputer des parts de marché. Les entreprises se battent également pour attirer les clients professionnels alors qu'elles s'efforcent d'entrer en bourse dès cette année, dans un processus qui les opposera l'une à l'autre pour attirer l'attention des investisseurs.

Sam Singer, président de Singer Associates Public Relations, a déclaré que le différend montre que même les entreprises d'intelligence artificielle ne peuvent résister au "besoin très humain" de se disputer en public.

"Le conflit entre OpenAI et Anthropic rend le Super Bowl plus intéressant", a déclaré M. Singer. "La bataille passionnante entre deux entreprises proposant deux produits similaires va inciter les gens à penser à Claude ou à ChatGPT, ce qui profitera aux deux parties."

Selon les experts de l'industrie de la publicité, Anthropic et OpenAI peuvent profiter de la plus grande audience télévisée de l'année pour contrer les perceptions négatives de l'intelligence artificielle et aider les consommateurs à se sentir plus à l'aise dans l'utilisation des chatbots.

"Il s'agit de trouver le bon ton", a déclaré Sean Wright, directeur de la connaissance et de l'analyse chez Guideline, une société spécialisée dans le suivi des publicités. "Aujourd'hui, seuls 17 % des adultes américains pensent que l'IA aura un impact positif sur les États-Unis dans les 20 prochaines années. Il s'agit donc de trouver le bon équilibre pour ne pas aliéner le grand public, dont beaucoup n'ont peut-être jamais utilisé l'IA."

Sean Muller, fondateur et directeur général de la société de mesure des publicités télévisées iSpot, a déclaré qu'OpenAI a utilisé des publicités pour faire connaître le ChatGPT, qu'elle présente comme un outil de la vie quotidienne. Sa dernière publicité met en scène un trio de coureurs qui s'encouragent mutuellement à continuer malgré le froid. Elle se termine par le texte défilant de la réponse de ChatGPT à la question "Comment m'assurer que je n'abandonne pas la course à pied?" -- une réponse qui inclut le fait de courir avec des amis pour se responsabiliser.

"Ce n'était pas une publicité qui plaisait aux gens", a déclaré M. Muller, ajoutant qu'OpenAI "essaie encore de trouver sa voie en matière de narration et d'histoires."

La publicité d'Anthropic a également suscité des réactions négatives lors des tests auprès des consommateurs, selon un porte-parole de la société de mesure de la publicité.