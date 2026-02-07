 Aller au contenu principal
Le FC Barcelone abandonne le Real Madrid
information fournie par So Foot 07/02/2026 à 14:53

Le FC Barcelone abandonne le Real Madrid

Le FC Barcelone abandonne le Real Madrid

Florentino est finito. Une fois n’est pas coutume, le président du Real Madrid pouvait compter sur le soutien du FC Barcelone dans le projet de Superligue . Mais ça, c’était avant. Le club blaugrana a annoncé samedi qu’il se retirait définitivement du projet. Le communiqué est particulièrement succinct. « Le FC Barcelone annonce avoir notifié aujourd’hui officiellement à la European Super League Company et aux clubs qui en faisaient partie son retrait du projet de Superligue européenne. » Point final. Une phrase, et basta.

Le projet avait provoqué une énorme levée de boucliers en 2021 , poussant la plupart des clubs engagés à faire machine arrière. Une bataille judiciaire a été engagée avec l’UEFA, et le Barça a choisi son camp. Cet automne, la presse catalane annonçait déjà que le FC Barcelone avait revu sa position, estimant que la nouvelle formule de la Ligue des champions répondait à ses attentes, notamment financières. Le club vient aussi d’exprimer son intention d’accueillir la finale de la Ligue des champions 2029 au Camp Nou.…

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
