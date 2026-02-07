La colère des supporters de l'AS Monaco
La goutte de trop.
Éliminé violemment de la Coupe de France par Strasbourg (3-0), l’AS Monaco ne réalise pas la saison espérée par les supporters malgré une qualification pour les barrages de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. 10 e de Ligue 1, Monaco s’est incliné à 7 reprises sur leurs 10 dernières rencontres de championnat.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
