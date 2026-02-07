Brest demande de ne pas jeter des frites sur les joueurs

On ne joue pas avec la nourriture. C’est élémentaire, mais le Stade brestois a dû le rappeler vendredi, à la veille de la réception de Lorient. Le communiqué publié par le club sur ses réseaux sociaux vaut le détour. « Des joueurs toulousains se sont vus recevoir des frites au visage de la part de supporters brestois au dernier match à domicile » , déplore le club, en ajoutant la photo d’un sachet de frites pour être sûr que les supporters saisissent le message.

❌ 𝗥𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗱𝘂 𝗿𝗲̀𝗴𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝘁 𝗹𝗲𝘀 𝗷𝗲𝘁𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗰𝘁𝗶𝗹𝗲𝘀 Cela peut prêter à sourire lorsque des joueurs toulousains se sont vus recevoir des frites au visage de la part de supporters brestois au dernier match à domicile. Néanmoins,… pic.twitter.com/4VJiN1Xoz7…

QB pour SOFOOT.com