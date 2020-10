ANTEVENIO : Résultats semestriels 2020

Pertes opérationnelles et dépréciations d'actifs sous l'effet de la crise sanitaire mondiale

Mise en place des synergies Antevenio Rebold



Madrid, le 8 octobre 2020 à 8h00 - Le Groupe Antevenio (ISIN ES0109429037, éligible PEA PME), leader des technologies et contenus marketing en Europe du Sud et en Amérique, présente aujourd'hui ses résultats semestriels clos au 30 juin 2020.



Fort recul de l'activité au premier semestre 2020



L'activité du Groupe recule de 19% au premier semestre 2020 sous l'impact de la crise sanitaire mondiale, en particulier sur ses activités Publishing et Digital Media Trading. Les ventes en Technologie Marketing ont en revanche bien résisté sur la période.

La répartition géographique du chiffre d'affaires montre que 46% des ventes du premier semestre sont réalisées en Espagne, 25% en Italie, 7% en France, 10% en Amérique Latine (vs 23% au S1 2019) et 13% en Amérique du Nord.



Résultats



Antevenio enregistre au 1er semestre une baisse de 8,8% de ses charges de personnel, sous l'effet de la réorganisation entreprise en 2019 et des premières mesures mises en place cette année pour atténuer les effets de la crise. Cependant, les charges d'exploitation sont restées stables par rapport 1er semestre 2019, du fait de charges exceptionnelles liées à la restructuration des équipes de direction et à l'opération de rapprochement, avec pour conséquence un résultat d'exploitation en perte à (1,34) M€.