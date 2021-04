Antevenio : Résultats 2020

Activité 2020



Après avoir été fortement impacté au 1er semestre par la crise sanitaire (CA net S1 en baisse de 23% en consolidé et-17% en pro forma), Antevenio a enregistré un net rebond au 2e semestre pour terminer l'année 2020 avec un chiffre d'affaires net pro forma de 89,5 M€, limitant à -2,9% la baisse par rapport à l'exercice précédent.



Le segment ayant le mieux résisté est celui du Digital Media Trading (CA pro forma de 63,7M€, à -1%), suivi par les Technologies et Services Marketing (CA pro forma de 20,1 M€, à -12%). Le pôle Publishing, à -19% en pro forma (6,1 M€ de CA) a subi le plus fort recul, en particulier sur les portails dédiés aux voyages.



La répartition géographique des ventes a montré un léger retrait aux Etats-Unis (41% pro forma 2020 vs 42% en 2019) et en Europe (29% pro forma 2020 vs 32% en 2019) au profit de l'Amérique Latine (30% pro forma 2020 vs 26% en 2019) où les filiales de Colombie et du Mexique ont particulièrement bien résisté à la crise.