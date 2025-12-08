Antero rachète les actifs de production de gaz de HG Energy dans le cadre d'une opération de 2,8 milliards de dollars

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Antero Resources AR.N a déclaré lundi qu'il achèterait des actifs de la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre son empreinte.

Séparément, Antero Midstream AM.N , qui gère les services de collecte et d'eau pour Antero Resources, acquerra les actifs intermédiaires de HG Energy pour 1,1 milliard de dollars.

Les transactions donnent à Antero des réserves de gaz naturel à un moment où les contrats à terme américains ont grimpé en flèche, soutenus par la demande de chauffage hivernal, les exportations importantes de GNL et l'accélération de la consommation des centres de données pilotés par l'IA et d'autres industries gourmandes en énergie.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont dépassé les 5 dollars par million d'unités thermiques britanniques la semaine dernière, leur plus haut niveau depuis près de trois ans.

Outre ces deux transactions, Antero a déclaré qu'elle avait également accepté de vendre ses actifs en amont dans le schiste Utica de l'Ohio pour 800 millions de dollars et ses actifs intermédiaires dans l'Utica pour 400 millions de dollars.

Toutes les transactions sont soumises aux conditions de clôture habituelles et devraient être conclues au début de l'année 2026.

L'acquisition de HG Energy ajoute 850 millions de pieds cubes équivalents par jour de production de gaz naturel dans la formation de schiste de Marcellus en Virginie occidentale.

Détenue par la société de capital-investissement Quantum Energy Partners, HG Energy a été fondée en 2011 et concentre ses activités dans le bassin des Appalaches, en Virginie occidentale.

Les actifs de la société remontent aux anciennes participations de South Penn Oil et de Pennzoil, acquises auprès d'East Resources et élargies par des transactions ultérieures.