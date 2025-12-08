 Aller au contenu principal
Antero acquiert la société privée HG Energy pour un montant de 2,8 milliards de dollars
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 13:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Antero Resources AR.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre sa présence.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

ANTERO RESOURCES
36,750 USD NYSE +0,38%
Gaz naturel
5,29 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
62,91 USD Ice Europ -1,49%
Pétrole WTI
59,23 USD Ice Europ -1,46%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

