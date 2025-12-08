Antero acquiert la société privée HG Energy pour un montant de 2,8 milliards de dollars

Antero Resources AR.N a déclaré lundi qu'il achèterait la société privée HG Energy dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,8 milliards de dollars, alors que le producteur de gaz naturel américain cherche à étendre sa présence.