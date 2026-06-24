Antares Therapeutics signe un accord potentiel de 1,9 milliard de dollars avec Novartis portant sur un médicament anticancéreux

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Antares Therapeutics a annoncé mercredi avoir conclu un accord de collaboration avec Novartis NOVN.S pouvant atteindre environ 1,9 milliard de dollars, dans le but de développer des traitements ciblant des cancers traditionnellement difficiles à traiter.

Voici quelques détails de cet accord:

* Antares Therapeutics a indiqué qu'elle recevrait 105 millions de dollars d'acompte dans le cadre de l'accord conclu avec Novartis.

* La société de biotechnologie pourrait également percevoir jusqu’à 1,8 milliard de dollars de paiements supplémentaires au titre de différents programmes, notamment liés à l’exercice d’options, au développement, aux étapes réglementaires et aux étapes commerciales.

* La société pourra percevoir des redevances échelonnées sur les ventes nettes mondiales, pouvant atteindre un taux à deux chiffres dans la partie basse de la fourchette, lorsque les médicaments développés dans le cadre de cet accord seront commercialisés.

* Cette collaboration s’appuiera sur la plateforme de découverte de médicaments d’Antares pour développer des médicaments ciblés à base de petites molécules contre des cibles oncologiques jusqu’alors considérées comme non traitables.

* Antares dirigera l’ensemble des efforts de recherche et appliquera son moteur de découverte propriétaire à un nombre limité de cibles historiquement « non traitables » jusqu’à l’exercice de l’option.

* Antares Therapeutics a ajouté qu’elle continuerait à faire progresser son propre portefeuille de médicaments anticancéreux parallèlement à ce partenariat.

* Le programme phare d’Antares en oncologie devrait entrer en phase d’essais cliniques sur l’homme en 2026, tandis que plusieurs autres se trouvent à des stades plus précoces de développement en laboratoire.

* Antares Therapeutics a été créée en juin 2025 en tant que spin-off de Scorpion Therapeutics, grâce à un financement de 177 millions de dollars, après que Scorpion eut vendu un programme de médicaments à Eli Lilly pour un montant pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars.