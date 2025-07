Anne-Cécile BALLAND est nommée Directrice administrative et financière & RSE du groupe Reworld Media

Reworld Media (ALREW) annonce la nomination d’Anne-Cécile BALLAND au poste de Directrice administrative et financière & RSE. Précédemment Directrice administrative et financière adjointe du groupe, Anne-Cécile BALLAND prendra la succession de Laetitia QUET à ce poste à partir du

1er août prochain.



Anne-Cécile BALLAND dispose de plus de 25 années d’expérience acquises à la direction financière d’entreprises et a rejoint le groupe Reworld Media en tant que Chief Financial Officer des activité digitales il y a 4 ans avant d’être promue Directrice administrative et financière adjointe en janvier dernier.