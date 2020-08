Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ankara prolonge son exploration en Méditerranée jusqu'au 27/08 Reuters • 23/08/2020 à 21:17









ANKARA, 23 août (Reuters) - La Turquie a annoncé dimanche son intention de prolonger jusqu'au 27 août les travaux exploratoires de son navire Oruc Reis en mer Méditerranée, une décision susceptible de susciter de nouvelles tensions dans la région. Plus tôt ce mois-ci, la Turquie avait fait savoir que l'Oruc Reis effectuerait des relevés sismiques jusqu'au 23 août dans des eaux revendiquées par la Grèce, Chypre et la Turquie. Athènes considère ces investigations comme illégales. Dimanche, la marine turque a publié un nouvel avis indiquant que le travail de l'Oruc Reis et de deux autres navires, l'Ataman et le Cengiz Han, se poursuivrait jusqu'au 27 août. Les relevés sismiques font partie des travaux préparatoires à l'exploitation potentielle d'hydrocarbures. La Turquie et la Grèce sont également en désaccord sur des questions telles que les survols de la mer Égée et de l'île divisée de Chypre. La Turquie a également fait des recherches d'hydrocarbures en mer Noire. Vendredi, le président Tayyip Erdogan a annoncé la découverte d'un champ de gaz de 320 milliards de mètres cubes, ce qui constitue la plus grande découverte de ce type dans l'histoire de son pays. (Tuvan Gumrukcu, version française Elizabeth Pineau)

