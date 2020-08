Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Ankara fournit des passeports à des membres du Hamas, selon Israël Reuters • 26/08/2020 à 17:07









ANKARA, 26 août (Reuters) - La Turquie a fourni des passeports à une douzaine de membres du Hamas reçus ce week-end à Istanbul, a annoncé mercredi le chargé d'affaires israélien à Ankara, parlant d'une initiative "très hostile". Roey Gilad a rappelé qu'Israël avait déjà fait savoir à la Turquie l'année dernière que le Hamas menait des "activités liées au terrorisme" à Istanbul, sans obtenir de réaction. Selon le diplomate, le gouvernement israélien a la preuve que la Turquie fournit des passeports et des cartes d'identité aux membres du mouvement islamiste que les Etats-Unis et l'Union européenne considèrent comme une organisation terroriste. "Certains sont en cours (de réalisation), d'autres les ont déjà (les documents), mais nous parlons d'une douzaine", a-t-il déclaré. "Nous avons déjà un document dont nous présenterons une copie au gouvernement" turc, a-t-il déclaré. "A en juger par la dernière expérience que nous avons eue en présentant en vain un dossier bien étayé au gouvernement (...), je dois dire que je n'ai pas beaucoup d'espoir que quelque chose soit fait cette fois", a-t-il ajouté. Le ministère turc des Affaires étrangères n'a pas réagi à ses déclarations. Le président Recep Tayyip Erdogan a reçu samedi une délégation du Hamas emmenée par Ismaïl Haniyeh, chef du bureau politique du mouvement, ce qui lui a valu une protestation de la part des Etats-Unis. (Tuvan Gumrukcu, version française Jean-Philippe Lefief, édité par Jean-Michel Bélot)

