Ankara bloque la fouille d'un bâtiment turc en route pour la Libye

BERLIN, 23 novembre (Reuters) - La Turquie a empêché des marins allemands appartenant à une mission militaire européenne d'inspecter un cargo turc qu'ils soupçonnaient de convoyer des armes vers la Libye, a annoncé lundi l'armée allemande. Des marins appartenant à la frégate Hamburg ont abordé le Rosalina-A pendant la nuit avant de renoncer à procéder à leurs vérifications, la Turquie ayant protesté auprès de la mission européenne, a dit un porte-parole allemand. Selon les autorités turques, le Rosalina-A transporte des marchandises diverses, de la nourriture et de la peinture, et l'équipe chargée de la fouille a bafoué le droit en s'abstenant d'attendre l'autorisation de la Turquie. (Sabine Siebold et Thomas Escritt; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Stéphane Brosse)

