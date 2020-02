Anima va créer une société dédiée aux marchés privés

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs italien indépendant Anima a annoncé l'arrivée de Philippe Minard et Andrea Cappuccio pour développer son activité sur les marchés privés. Une société de gestion dédiée sera établie. Anima a également nommé Fabio Fois, jusqu'alors chef économiste de la zone euro chez Barclays, au sein de son équipe de direction des investissements dans le but de bâtir et diriger une équipe de recherche interne. Fabio Fois est rattaché à Filippo Di Naro, directeur général adjoint d'Anima et directeur d'investissements.