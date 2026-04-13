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ANI Pharmaceuticals progresse grâce au lancement d'un médicament générique contre l'épilepsie aux États-Unis
information fournie par Reuters 13/04/2026 à 12:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments ANI Pharmaceuticals ANIP.O augmentent de 2 % à 80 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir lancé une version générique du Carbatrol, un médicament utilisé pour traiter l'épilepsie, un trouble convulsif qui affecte le cerveau

** Le produit est la Carbamazepine en capsules à libération prolongée, disponible en doses de 100 mg, 200 mg et 300 mg, selon la société

** Les ventes annuelles du médicament de marque aux États-Unis s'élèvent à environ 65 millions de dollars, selon les données d'IQVIA

** Le lancement soutient la stratégie d'ANI visant à élargir son portefeuille de génériques et à améliorer l'accès aux médicaments essentiels

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~1% depuis le début de l'année

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ANI PHARMACEUTIC
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