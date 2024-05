Angola : TotalEnergies lance le projet en eaux profondes Kaminho

(AOF) - TotalEnergies (40%) et ses partenaires du bloc 20/11, Petronas (40%) et Sonangol (20%), ont annoncé avoir pris la décision finale d’investissement (FID) du projet Kaminho, un projet destiné à développer les champs de Cameia et Golfinho, situé à 100 km au large des côtes angolaises, par 1 700 m de profondeur d’eau. Cette FID a été rendue possible grâce à une étroite collaboration avec le concessionnaire, l’Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG).

Le projet Kaminho, qui est le premier grand développement en eaux profondes dans le bassin de la Kwanza, comprend la conversion d'un tanker de type VLCC (Very Large Crude Carrier) en unité flottante de production, de stockage et de déchargement (FPSO), qui sera reliée à un système de puits sous-marins.

Conçu de façon à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et éliminer le torchage de routine, ce FPSO est tout électrique et le gaz associé sera entièrement réinjecté dans le réservoir. La production devrait démarrer en 2028, avec un plateau de 70 000 barils de pétrole par jour.

Le projet Kaminho impliquera 10 millions d'heures de travail en Angola, essentiellement pour les opérations offshore et la construction sur les chantiers locaux.

A cette occasion, TotalEnergies et Sonangol EP ont également signé un protocole d'accord afin de mutualiser leur expertise en Recherche et Technologie notamment sur la décarbonation de l'industrie pétrolière et gazière, avec un fort accent mis sur la réduction des émissions de méthane et les énergies renouvelables.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "pétrole et parapétrolier"

Le biogaz pour verdir les activités

Obtenu grâce à la décomposition des déchets, il entre dans la catégorie des énergies vertes. Il s'inscrit dans la stratégie de nombreux pays, notamment en Europe, de réduire leur dépendance aux importations d'hydrocarbures. Les groupes pétroliers ont de fortes ambitions dans le domaine, comme le révèlent deux opérations récentes. Le britannique BP a repris l'américain Archaea Energy pour 4,1 milliards de dollars. Puis, l'anglo-néerlandais, Shell, a annoncé l'acquisition du danois Nature Energy pour 2 milliards de dollars. Ces opérations affichent des niveaux de valorisation élevés, soulignant le fort potentiel du secteur. TotalEnergies avait déjà pris, en 2018, une participation dans l'américain Clean Energy Fuels Corp, dont il détient aujourd'hui 19%. Il s'est récemment allié avec Veolia pour valoriser le biométhane issu des installations de traitement des déchets.