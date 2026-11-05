AngloGold Ashanti investira 900 millions de dollars pour accroître sa production d'or d'ici 2030

AngloGold Ashanti prévoit d'investir environ 900 millions de dollars dans l'expansion de ses mines existantes afin d'augmenter sa production annuelle d'au moins 400.000 onces d'or d'ici 2030. Quatrième producteur mondial en volume, le groupe entend profiter de la vigueur des cours du métal précieux tout en privilégiant des projets offrant des rendements élevés. Cette stratégie intervient alors que son excédent brut d'exploitation (EBITDA) a progressé de 12% au troisième trimestre, à 1,57 milliard de dollars, soutenu notamment par la hausse des prix de l'or.

Le programme d'investissement concerne principalement les mines de Geita, en Tanzanie, de Cuiabá, au Brésil, et de Siguiri, en Guinée, auxquelles s'ajoute la montée en puissance du site d'Obuasi, au Ghana. Geita bénéficiera de l'enveloppe la plus importante, comprise entre 480 et 580 millions de dollars, pour porter sa production annuelle à 600 000 onces en 2030, contre 492 000 onces en 2025. À Cuiabá, un investissement de 200 à 250 millions de dollars doit permettre d'ajouter 75 000 onces à une production de référence de 194 000 onces. Enfin, 70 millions de dollars supplémentaires seront consacrés à Siguiri afin d'accroître ses volumes annuels de 100 000 onces, après une production de 289 000 onces l'année dernière.

AngloGold Ashanti a produit 2,164 millions d'onces d'or sur les neuf premiers mois de 2026 et maintient un objectif annuel compris entre 2,8 et 3,17 millions d'onces. En privilégiant l'extension de sites déjà opérationnels, le groupe cherche à limiter les dépenses d'infrastructures et à accélérer la rentabilisation de ses investissements. Sur la base d'un prix de l'or à long terme de 3 000 dollars l'once, il anticipe un taux de rendement interne réel supérieur à 35% pour ses projets de croissance. Cette stratégie doit lui permettre de renforcer durablement ses capacités de production tout en bénéficiant des infrastructures existantes et d'un environnement favorable sur le marché aurifère.