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Anglo American a au moins trois prétendants pour ses activités dans le secteur du charbon en Australie, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute Anglo a refusé de commenter dans le paragraphe 3, l'historique de la société dans les paragraphes 6 et 7)

Anglo American AAL.L a au moins trois acheteurs potentiels pour ses activités de charbon sidérurgique en Australie après l'échec de son accord avec Peabody Energy

BTU.N pour les actifs, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le sujet.

Le mineur australien Stanmore Resources SMR.AX , le japonais Mitsubishi Corp 8058.T et l'indonésien PT Buma Internasional Grup DOID.JK figurent parmi les soumissionnaires pour les actifs de charbon, a ajouté le rapport.

Anglo American a refusé de commenter le rapport, tandis que Stanmore, Mitsubishi et Buma Internasional n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Un accord pourrait être annoncé dans les prochains mois, selon Bloomberg.

Peabody a retiré son offre de 3,78 milliards de dollars pour les actifs australiens de charbon à coke d'Anglo American en août, et la société minière cotée à Londresa entamé une procédure d'arbitrage contre le mineur de charbon basé aux États-Unis.

Les actifs mis en vente comprennent des mines situées dans le bassin de Bowen, dans le Queensland, la première région sidérurgique du monde, et s'inscrivent dans le cadre des projets plus vastes d'Anglo visant à se défaire de ses actifs non essentiels.

Anglo, qui a accepté de fusionner avec la société canadienne Teck Resources TECKb.TO pour créer le cinquième producteur mondial de cuivre, est en train de vendre son entreprise de diamants De Beers en difficulté et ses actifs dans le secteur du nickel. Elle a vendu ses activités dans le domaine du platine en 2025.

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