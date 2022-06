Angelor se convertit en société de gestion pour accélérer son développement

(NEWSManagers.com) - Acteur lyonnais du capital risque, Angelor a déposé un dossier de demande d’agrément auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) afin de se transformer en société de gestion et "d’avoir plus de moyens à apporter aux start-up financées", indique un communiqué. "En 15 ans de travail discret et via un réseau familial et professionnel, nous avons pu investir 23 millions d'euros dans 68 start-up, principalement situées en région Auvergne Rhône-Alpes", explique à NewsManagers Sébastien Bonte, son fondateur dirigeant. Celui-ci s'avère être le frère de Mathieu Bonte, le directeur des investissements d'Axa, mais l'assureur français n'a aucun lien financier avec Angelor.

Créée en 2008 sous forme de plateforme d'intermédiation entre cédants d'entreprises et entrepreneurs, Angelor évite ensuite de justesse la faillite, confrontée à la crise financière et à un marché trop étroit. Sauvée par ses actionnaires, elle se tourne alors vers un modèle de création de sociétés d'investissement mutualisés avec des business angels. Depuis 2011, elle a ainsi créé 16 sociétés d'investissement comme par exemple, Foodara, initiée avec l'école d’ingénieur agroalimentaire de Lyon et le Crédit Agricole.

Depuis cinq ans environ, la société s'est focalisée sur des secteurs précis comme la santé, l'environnement, l'agroalimentaire et l'éducation. Elle a par exemple financé la start-up de biométanisation Waga Energy, entrée en Bourse l'an dernier et qui a levé 110 millions d'euros.

Angelor s'est inscrite l'an dernier comme société à mission avec pour raison d’être « la finance au service du bien commun ».

Forte de son nouveau statut qui doit faciliter l'apport d'investisseurs institutionnels, Angelor vise 100 millions d'euros investis d'ici 5 ans, dans 50 start-up.