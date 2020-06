Anevia offre aux hôtels des chaînes virtuelles gratuites pour les aider à relancer leur activité post-confinement

Anevia, éditeur de logiciels pour la distribution en OTT et IPTV de la télévision et de la vidéo en direct, en différé et à la demande (VOD), a lancé ce jour une offre visant à aider les hôtels à relancer leur activité après l'interruption liée à la pandémie de Covid-19. Dès à présent et jusqu'à la fin de l'année, tout hôtel ayant acheté une tête de réseau Flamingo d'Anevia pour la télévision et les services de vidéo en chambre pourra bénéficier de trois licences de chaînes virtuelles en vue de diffuser à sa clientèle, pendant son séjour, conseils et informations - soit des enchaînements de contenus vidéo compilés par l'hôtel - sans coût supplémentaire.