Anevia accompagne Skytel dans l'extension de sa plateforme

nouvelle génération de service de télévision multiécran

Le prestataire mongol de services de télécommunication Skytel Group étend ses activités en

s'appuyant sur les solutions d'Anevia, l'un des principaux fournisseurs de solutions logiciel OTT

et IPTV. Basé à Oulan-Bator, Skytel Group offre un vaste éventail de services de

télécommunication et de connectivité haut débit fixe et mobile.

Skytel collabore avec succès avec Anevia depuis 2014, date à laquelle la filiale du groupe

Skymedia a choisi les solutions origin packager et CDN d'Anevia comme architecture centrale de

sa plateforme OTT et IPTV. Ce partenariat s'est élargi en 2019 à l'occasion d'un nouveau projet

incluant les packagers de dernière génération, les solutions d'enregistrement dans le cloud NEADVR

® et de cache NEA-CDN®, ainsi que les encodeurs Genova, aboutissant au déploiement d'un

système complet de distribution du service SkyGo de Skymedia.