Anebulo progresse vers une opération de privatisation après avoir obtenu de nouvelles options
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 15:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 septembre - ** Les actions de la développeuse de médicaments Anebulo Pharmaceuticals ANEB.O augmentent de 16,9 % à 2,35 $ dans les échanges matinaux

** Anebulo Pharmaceuticals déclare sur qu'elle envisage toujours un plan de privatisation après l'avoir annoncé pour la première fois en juillet 2025, mais qu'elle a également reçu l'intérêt d'acheteurs et de partenaires potentiels

** Le conseil d'administration de la société examinera différentes options pour maximiser la valeur actionnariale, y compris l'opération de privatisation avec un regroupement d'actions, une vente potentielle de ses actifs ou une fusion, indique la société.

** À la dernière clôture, ANEB était en baisse de 19,6 % depuis le début de l'année

