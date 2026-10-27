Anduril et Qualcomm s'allient pour produire des ordinateurs militaires aux États-Unis

Anduril a annoncé un partenariat avec Qualcomm pour développer BlueChip, une nouvelle gamme d'ordinateurs portables renforcés destinés aux administrations américaines et aux forces armées. Équipés de processeurs Snapdragon X, ces appareils seront conçus pour répondre aux exigences de sécurité et de confidentialité des environnements militaires, tout en permettant l'exécution locale de modèles d'intelligence artificielle.

La fabrication des ordinateurs BlueChip sera progressivement organisée aux États-Unis, avec notamment l'assemblage des cartes électroniques dans une usine d'Anduril située dans l'Ohio. Le groupe prévoit également de développer un réseau national de fournisseurs pour les batteries, les boîtiers et d'autres composants essentiels. Les processeurs Snapdragon X seront produits par TSMC dans ses installations d'Arizona, selon le directeur général de Qualcomm, Cristiano Amon. Les deux partenaires souhaitent ainsi construire une chaîne d'approvisionnement américaine complète, afin de renforcer la maîtrise industrielle et la sécurité des équipements destinés aux clients gouvernementaux.

L'un des principaux atouts de BlueChip réside dans sa capacité à exécuter directement sur l'appareil des modèles d'intelligence artificielle, sans transmettre les données à des serveurs distants. Cette fonctionnalité doit permettre aux utilisateurs de traiter des informations sensibles tout en limitant leur exposition aux infrastructures cloud. Pour Qualcomm, ce partenariat constitue une occasion de développer sa présence sur le marché des ordinateurs portables professionnels et militaires. Anduril poursuit, de son côté, sa diversification au-delà des drones et des systèmes d'armement, alors que l'entreprise, qui a réalisé 2,2 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, discuterait d'une nouvelle levée de fonds sur la base d'une valorisation d'environ 100 milliards de dollars.