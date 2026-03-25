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Anduril et Palantir développent le logiciel du bouclier antimissile Golden Dome, selon une source
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 00:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification des sources dans l'ensemble du texte, ajout d'un contexte)

Anduril et Palantir Technologies PLTR.O travaillent ensemble pour développer des logiciels pour le projet de bouclier antimissile Golden Dome du président américain Donald Trump, a déclaré mardi une source au fait du dossier.

Le projet de défense antimissile Golden Dome, d'un montant de 185 milliards de dollars , vise à construire un bouclier spatial capable d'intercepter les missiles balistiques, de croisière et hypersoniques, et des centaines d'entreprises se disputent un rôle dans le développement de ce bouclier.

Anduril et Palantir souhaitent participer au projet Golden Dome depuis sa création. Reuters a rapporté l'année dernière que les entreprises travaillaient avec SpaceX d'Elon Musk sur différentes parties du projet.

Anduril a également fait partie des entreprises qui ont obtenu une demi-douzaine de petits contrats Golden Dome

en novembre pour construire des prototypes de défense antimissile concurrents.

Aalyria Technologies, la startup Scale AI et la société de logiciels Swoop Technologies travaillent également sur le projet, a ajouté la source.

Les entreprises n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters. Le Wall Street Journal a été le premier à faire état de ce développement mardi.

Lockheed Martin LMT.N , RTX RTX.N et Northrop Grumman

NOC.N avaient déjà rejoint le programme en tant que maîtres d'œuvre.

Le prix du projet a augmenté de 10 milliards de dollars pour atteindre 185 milliards de dollars afin d'accélérer les capacités spatiales clés, a déclaré le directeur du programme la semaine dernière.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
610,240 USD NYSE -0,98%
NORTHROP GRUMMAN
682,205 USD NYSE +0,35%
PALANTIR TECHNOLOGIES
154,7800 USD NASDAQ -3,77%
RTX
194,095 USD NYSE -0,32%
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