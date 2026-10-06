Anduril et la Marine américaine investissent 6,6 milliards de dollars pour renforcer la production de pièces pour sous-marins

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(Correction stylistique dans le titre)

par Nathan Gomes et Shivansh Tiwary

L'entreprise de technologie de défense Anduril a annoncé mardi qu'elle allait investir 3,7 milliards de dollars dans la création d'un nouveau chantier naval dans le Maryland afin de fabriquer des composants essentiels pour les sous-marins de classe Virginia de la marine américaine, alors que Washington cherche à renforcer ses capacités de défense maritime.

Par la suite, la Marine américaine a attribué à Anduril un contrat d'une valeur pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars pour la fabrication de composants de sous-marins, les paiements étant directement liés aux résultats de production et l'entreprise assumant la majeure partie du risque lié à l'exécution, a précisé la start-up du secteur de la défense.

Cet investissement et le contrat associé, dont la valeur totale peut atteindre 6,6 milliards de dollars, s’inscrivent dans le cadre d’une initiative plus large menée par les États-Unis et leurs alliés pour accroître la production d’armement à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie et des conflits au Moyen-Orient.

La nouvelle usine, baptisée « Arsenal-2 », sera située dans le comté de Baltimore et devrait être opérationnelle d’ici la fin de la décennie, créant 3.100 emplois directs et soutenant plus de 11.000 emplois indirects.

Interrogé sur le contrat gouvernemental de 2,9 milliards de dollars, Christian Brose, directeur de la stratégie chez Anduril, a déclaré: “En réalité, c’est le gouvernement qui achète les résultats de ce que nous sommes en mesure de produire grâce à l’usine dans laquelle nous avons investi.”

Anduril construit déjà une usine en Californie pour fabriquer des composants essentiels des sous-marins de classe Virginia, tels que des tubes lance-torpilles, ce qui contribue à pallier les déficits de capacité urgents de la base industrielle américaine, a précisé M. Brose.

L’entreprise prévoit de se lancer dans la production de modules de sous-marins et de sections de coque de plus grande taille dès que son chantier naval de Baltimore sera opérationnel.

Les sous-marins de classe Virginia, capables de naviguer à plus de 25 nœuds, constituent la dernière génération de sous-marins d'attaque à propulsion nucléaire de la Marine américaine. Ils sont conçus pour la lutte anti-sous-marine, les frappes contre des cibles terrestres et les missions de surveillance.

Electric Boat, une filiale de General Dynamics GD.N , et Huntington Ingalls Industries HII.N construisent conjointement ces sous-marins.

Anduril, fondée en 2017 par Palmer Luckey, est une entreprise du secteur de la défense surtout connue pour ses systèmes autonomes, ses drones et ses logiciels développés pour l’armée américaine et ses alliés.

La start-up s’est toutefois diversifiée au-delà des drones pour se lancer dans les systèmes maritimes et sous-marins, ainsi que dans les logiciels de commandement et de contrôle destinés à relier les capteurs militaires, les armes et d’autres systèmes.

Cette nouvelle usine fait suite à l’installation « Arsenal-1 » d’Anduril, d’une valeur d’un milliard de dollars, située à , dans l’Ohio, qui a commencé à produire des drones de combat autonomes cette année.