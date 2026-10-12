Anduril dévoile la gamme de missiles intercepteurs “Steelfin” destinée à contrer diverses menaces

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L'entreprise de technologie de défense Anduril a dévoilé lundi sa gamme “Steelfin” de missiles intercepteurs sol-air configurables et évolutifs, conçus pour faire face à diverses menaces aériennes, alors que les États-Unis cherchent à renforcer leurs stocks militaires dans le contexte du conflit au Moyen-Orient.

L'architecture en deux étages de Steelfin comprend un propulseur de premier étage assurant la portée, les performances et les configurations de lancement, ainsi qu'un intercepteur terminal de deuxième étage dont la cellule, l'avionique et les commandes de vol sont communes à toutes les variantes, a précisé Anduril.

L’architecture commune de Steelfin permet aux intercepteurs de passer par la même chaîne de production, ce qui facilite pour Anduril l’augmentation de la production de n’importe quelle variante, a ajouté la société dans un communiqué.

Le sous-traitant de la défense a déclaré qu’il prévoyait de produire plusieurs milliers de variantes du Steelfin par an à court terme.

Cette annonce intervient dans le cadre d’une initiative plus large menée par les États-Unis et leurs alliés pour accroître la production d’armement, alors que la demande croissante en systèmes de défense aérienne et antimissile met à rude épreuve les stocks d’armes américains.

Lockheed Martin LMT.N a également dévoilé vendredi un nouvel intercepteur de missiles , baptisé PAC-3 Edge, conçu pour contrer les menaces hypersoniques et les missiles de dernière génération.

Anduril commencera les essais en vol des variantes du Steelfin l'année prochaine. L'entreprise a déjà mené à bien des essais balistiques avec des véhicules aériens représentatifs.