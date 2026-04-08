Andrew Bonfield, directeur financier de Caterpillar, prend sa retraite et désigne un vétéran de l'entreprise pour lui succéder

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'éléments de contexte tout au long de l'article)

Caterpillar CAT.N a déclaré mercredi que le chef des finances Andrew Bonfield prendrait sa retraite en octobre et a nommé Kyle Epley, un vétéran de l'entreprise, pour lui succéder. Bonfield a rejoint Caterpillar en 2018 et a supervisé la réorientation de l'entreprise d'équipement de construction vers l'infrastructure d'IA, l'aidant à afficher des revenus record pour 2025 tout en naviguant dans un environnement tarifaire difficile. Les entreprises industrielles ont été parmi les plus durement touchées par les tarifs douaniers expansifs du président américain Donald Trump l'année dernière, réduisant les prévisions et augmentant les prix. L'entreprise a mis en garde contre des coûts liés aux droits de douane d'environ 2,6 milliards de dollars en 2026. Sous la direction d'Andrew Bonfield, Caterpillar a misé sur l'intelligence artificielle pour stimuler le sentiment des investisseurs. Ses actions ont gagné environ 60 % l'année dernière, soit environ quatre fois les gains du S&P 500 au cours de cette période.

Le boom de l'IA a fait du segment énergie et électricité de Caterpillar sa plus grande activité en termes de chiffre d'affaires, dépassant sa principale unité de construction.

Le nouveau directeur financier, Kyle Epley, occupe actuellement le poste de premier vice-président des services financiers mondiaux et prendra ses nouvelles fonctions en mai. Depuis qu'il a rejoint Caterpillar en 1996, il a occupé plusieurs postes de direction dans les domaines de la comptabilité et de la finance, dont celui de contrôleur de gestion. Andrew Bonfield restera conseiller principal jusqu'au 1er octobre pour superviser la transition.