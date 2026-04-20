Andrew Baum, responsable de la stratégie et de l'innovation chez Pfizer, quitte le groupe pharmaceutique, selon une note d'analyste

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Le directeur de la stratégie et de l'innovation de Pfizer PFE.N , Andrew Baum, est en train de passer à un nouveau rôle et finira par quitter l'entreprise dans le cadre de la simplification stratégique du fabricant de médicaments américain, selon une note d'analyste publiée lundi.

M. Baum, qui a rejoint Pfizer en 2024, assumera le rôle de conseiller stratégique principal auprès du directeur général Albert Bourla avant de quitter complètement l'entreprise d'ici la fin de l'année, selon une note de BMO Capital Markets.

Le fabricant de médicaments et M. Baum n'étaient pas immédiatement disponibles pour des commentaires lorsqu'ils ont été contactés par Reuters.

"Cette décision reflète probablement la poursuite de la simplification opérationnelle au sein de l'entreprise plutôt qu'un changement stratégique majeur", ont déclaré les analystes de BMO.

Avant de rejoindre Pfizer, M. Baum a longtemps été analyste chez Citi C.N , où il a occupé les fonctions de responsable des soins de santé mondiaux et de directeur général de la recherche sur les actions. Avant de travailler pour Citi, M. Baum couvrait les produits pharmaceutiques européens chez Morgan Stanley

MS.N .

Il continuera à participer à la gestion de la stratégie de haut niveau de l'entreprise, mais sera moins impliqué dans les opérations quotidiennes, selon la note.