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André Müller-Wegner prend la tête de l’Amas
information fournie par Agefi Asset Management 19/06/2026 à 08:00

L’association de la gestion d’actifs suisse (Amas) a annoncé l’élection d’un nouveau président . Lors de l’assemblée générale, qui a eu lieu le 12 juin au matin, les membres de l’organisation ont élu André Müller-Wegner, responsable de la relation client et responsable pour la Suisse chez UBS Asset Management. Il succède à Iwan Deplazes, directeur de la gestion d’actifs de la Banque Cantonale de Zurich et de sa filiale Swisscanto AM.

Ce dernier était à la tête de l’Amas depuis 2020 et va continuer de siéger au sein du conseil d’administration. Ce changement à la présidence était attendu depuis février dernier et la confirmation du départ d’Iwan Deplazes après deux mandats. L’association helvétique a donc profité de son événement organisé à Berne, l’Asset Management Day, pour réaliser une remise symbolique d’une clé géante pour officialiser cette passation.

Troisième centre européen

A l’occasion de cet événement, l’ancien président Iwan Deplazes a rappelé que la Suisse a consolidé sa place de troisième centre européen de gestion d’actifs avec près de 3.800 milliards de francs suisses d’encours . Toutefois, il met en garde contre une pression concurrentielle croissante, une complexité réglementaire accrue et une dépendance excessive de la croissance du secteur à l’évolution des marchés financiers.

Dans son premier discours dans le costume de président de l’Amas, André Müller-Wegner a indiqué que «la Suisse devrait reconnaître avec confiance qu’une place financière forte est stratégiquement importante pour l’ensemble de l’économie».

En effet, l’association helvétique a récemment publié l’édition 2026 de son étude Swiss Asset Management Study avec le constat que «la croissance future ne pourra pas reposer principalement sur la performance des marchés» , comme actuellement. L’Amas mise sur trois moteurs clés pour le secteur suisse de la gestion d’actifs : les marchés privés, l’innovation et un meilleur accès aux marchés internationaux.

Un nouveau comité directeur

L’assemblée générale a également nommé un nouveau conseil d’administration. Le seul départ provient de Matthias Henny, directeur financier du groupe Helvetia Baloise. Le conseil est donc désormais composé d’André Müller-Wegner, Iwan Deplazes, August Benz (responsable International & Transformation de l’Association suisse des Banquiers), Sébastien Eisinger (managing partner chez Pictet), Per Erikson (directeur des investissements chez Swiss Life), Dagmar Kamber Borens (responsable de la Suisse chez State Street Bank), Jean Keller (directeur général chez Quaero Capital), Jean-Pascal Porcherot (managing partner chez Lombard Odier), Christel Rendu de Lint (co-directrice générale chez Vontobel), Mirjam Staub-Bisang (présidente du conseil d’administration et conseillère principale chez BlackRock Asset Management Schweiz Ltd), Yves Schneller (responsable des solutions de produits chez Partners Group) et Sven Württemberger (directeur général de DWS CH AG).

Bastien Boname

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