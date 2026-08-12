Ancora propose de racheter la division adhésifs de H.B. Fuller pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en espèces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions au paragraphe 3, mise à jour des cours des actions) par Anshuman Tripathy

L'investisseur activiste Ancora Holdings a déclaré mercredi avoir proposé de racheter la division FUL.N Building Adhesive Solutions de H.B. Fuller pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars en espèces.

Dans une lettre adressée au conseil d'administrationde H.B.Fuller, Ancora a indiqué vouloir que la société étudie la possibilité d'un accord concernant cette division, le qualifiant de “gagnant-gagnant” pour le fabricant d'adhésifs et ses actionnaires.

Ancora envisage également de mener une bataille pour le contrôle du conseil d'administration de la société, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

La société d’investissement a déclaré avoir repris en privé les discussions avec le directeur général et le président de H.B. Fuller début juillet en vue d’un éventuel accord, mais n’avoir reçu aucune réponse concrète.

“Nous craignons que votre préférence collective pour le statu quo n'altère une nouvelle fois votre jugement et ne porte atteinte aux intérêts des actionnaires”, a déclaré Ancora dans sa lettre adressée au conseil d'administration de Fuller, ajoutant qu'elle était prête à conclure immédiatement un accord de confidentialité et à entamer une procédure de diligence raisonnable .

L'action H.B. Fuller reculait de 2,3% en fin d'après-midi, après avoir progressé de 2,8% depuis le début de l'année.

Les investisseurs activistes poussent les entreprises à céder tout ou partie de leurs activités alors que les opérations de rachat se multiplient, ce qui accentue la pression sur les conseils d’administration et les équipes de direction. Ancora a également incité le fabricant de produits chimiques Ashland ASH.N à envisager une cession.

Plus tôt cette année, H.B. Fuller a accepté d’acquérir le fournisseur médical britannique Advanced Medical Solutions Group (AMS) AMSU.L dans le cadre d’une transaction en numéraire évaluant la société à environ 715 millions de livres sterling (967,04 millions de dollars), dette comprise.

Ancora, qui avait révélé en mai détenir une participation de plus de 2% dans Fuller, avait qualifié l’opération concernant AMS de “démarche irresponsable” et avait exhorté la société à y renoncer.

Mercredi, cependant, Ancora a déclaré que la vente de la division d’adhésifs de construction de Fuller permettrait à la société de se concentrer sur l’intégration d’Advanced Medical Solutions tout en se retirant d’un segment à faible marge sur un marché très fragmenté.

H.B. Fuller n’était pas immédiatement disponible pour commenter cette information lorsque Reuters l’a contacté.

(1 dollar = 0,7394 livre)