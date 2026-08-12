Ancora offre jusqu'à 1,2 milliard de dollars pour une activité de H.B. Fuller

L'investisseur activiste Ancora Holdings propose de racheter en numéraire l'activité Building Adhesive Solutions de H.B. Fuller pour un montant pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars. Dans une lettre au conseil d'administration, le fonds demande au fabricant d'adhésifs d'étudier cette cession et se dit prêt à signer immédiatement un accord de confidentialité afin de lancer l'audit préalable. Ancora affirme avoir repris contact début juillet avec la direction de H.B. Fuller sans avoir obtenu depuis de réponse substantielle.

Ancora, qui détient plus de 2% du capital, pourrait également engager une bataille de procurations pour prendre le contrôle du conseil d'administration. Le fonds estime que la vente permettrait à H.B. Fuller de céder une activité à faibles marges sur un marché très fragmenté et de concentrer ses ressources sur l'intégration du britannique Advanced Medical Solutions Group. H.B. Fuller avait accepté plus tôt cette année de racheter AMS pour environ 715 millions de livres sterling, soit 967,04 millions de dollars, dette comprise, une opération vivement critiquée par Ancora.

Cette offensive intervient alors que les investisseurs activistes multiplient les pressions en faveur de cessions dans un contexte d'accélération des fusions-acquisitions. Ancora pousse parallèlement le groupe chimique Ashland à envisager une vente. L'action H.B. Fuller reculait de 2,3% dans l'après-midi, après une progression de 2,8% depuis le début de l'année. Le groupe n'était pas immédiatement disponible pour commenter la proposition.